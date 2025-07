Vegane Küche, die Herzen erobert: Tofu-Rezept mit Genuss-Garantie

Heute steht knuspriger Tofu mit Zitronen-Dill-Soße auf der Speisekarte! Ich zeige dir, wie aus ein paar simplen Zutaten ein echtes Highlight wird: Panko-Panade für den Crunch, Zitronen-Dill-Soße für die Frische, Reis als sättigende Beilage und Brokkoli für Farbe und Vitamine auf dem Teller. Dieses Gericht ist vegan, blitzschnell gemacht und absolut unwiderstehlich. Glaub mir, sogar die härtesten Tofu-Skeptiker werden begeistert sein. Dieses Rezept beweist: Vegan kann knusprig, herzhaft und voller Geschmack sein.

Rezept für knusprigen Tofu mit Zitronen-Dill-Soße

Ich liebe Comfort Food, Snacks, Kuchen und alles, wovon man eher in Maßen essen und naschen sollte. Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, als ich mir wöchentlich vornahm, endlich gesünder und ausgewogener zu essen. Statt der Gemüsepfanne mit Couscous landeten dann aber doch oft dekadente Mahlzeiten auf meinem Teller, die oft etwas mehr Abwechslung vertragen hätten.

Eine meiner damaligen Mitbewohnerin hatte zu dieser Zeit gerade Tofu für sich entdeckt und probierte ihn in den verschiedensten Zubereitungsformen aus. Eine davon war paniert mit Panko und mit einer köstlichen Zitronen-Dill-Soße. Alles was knusprig und paniert ist, schafft es sowieso sofort in mein Foodie-Herz. Und auch von cremigen sahnigen Soßen war ich schon immer ein Fan. Ich fragte sie prompt nach ihrem Rezept und kochte es nach. Und was soll ich sagen: Das war auch für mich der Moment, an dem ich mich in die Kombination aus Tofu und Panko-Paniermehl verliebte.

Mit den richtigen Beilagen wie etwas Reis und gedämpftem Gemüse wurde daraus eine vollwertige Mahlzeit, die zwar nach echtem Wohlfühlessen schmeckte, aber dennoch nährstoffreich und ausgewogen war. Es dauerte nicht lange, bis es dieses Rezept in meine wöchentliche „Food-Rotation“ schaffte.

Vor kurzem suchte ich wieder nach etwas Abwechslung und Inspiration, nachdem ich mir mal erneut etwas zu viel Fettiges, Salziges und Süßes gegönnt hatte. Statt mich auf die Suche nach neuen Rezepten zu machen, ging ich meine bisherige Sammlung durch und entdeckte dieses für knusprigen Tofu mit Zitronen-Dill-Soße wieder.

Ich schnappte meine Einkaufstasche, besorgte alles, was ich dafür brauchte, und legte los. Schon nach dem ersten Bissen war ich froh, dass ich mir die Mühe gemacht hatte, mir und meinem Körper mit diesem Gericht etwas Gutes zu tun!

Knuspriger Tofu mit Zitronen-Dill-Soße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Tofu: 200 g fester Tofu z.B. diesen hier 🛒

3 EL Hafermilch oder andere pflanzliche Alternative

2 EL Mehl

1 TL Senf

1 Prise Salz

5 EL Panko-Semmelbrösel online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Paprikapulver

3 EL neutrales Öl zum Braten Für die Soße: 1 kleine Schalotte

1/2 Bund frischer Dill

1 EL Margarine

100 ml Hafersahne

1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Außerdem: 150 g Reis

300 ml Wasser

Salz

200 g Brokkoli

2-3 Frühlingszwiebeln Zubereitung Wickle den Tofu in Küchenpapier und presse ihn für etwa 10 Minuten leicht, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Schneide ihn anschließend in mundgerechte Würfel oder Stücke.

Gib währenddessen den Reis zusammen mit dem Wasser und einer Prise Salz in einen Topf. Lass ihn aufkochen, reduziere dann die Hitze und lass den Reis mit geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten köcheln. Nimm ihn vom Herd, lass ihn weitere 5 Minuten zugedeckt stehen und lockere ihn anschließend mit einer Gabel auf. Halte ihn warm.

Verrühre für die Panade die pflanzliche Milch, das Mehl, den Senf und eine Prise Salz in einer Schüssel, bis die Mischung glatt ist. Vermenge das Panko in einer flachen Schale mit Knoblauchpulver und Paprikapulver.

Tauche die Tofuwürfel nacheinander in die Milch-Mehl-Mischung und wälze sie dann in den Panko-Bröseln, bis sie rundum gleichmäßig bedeckt sind.

Erhitze das Öl in einer großen, beschichteten Pfanne. Brate die Tofuwürfel bei mittlerer Hitze von allen Seiten goldbraun und knusprig. Lass sie dann auf etwas Küchenpapier abtropfen.

Wasche und zerteile den Brokkoli in kleine Röschen. Dämpfe ihn in einem Dampfeinsatz oder einem feinen Sieb über kochendem Wasser, bis er bissfest ist (ca. 5-7 Minuten).

Schäle und würfle die Schalotte fein. Wasche trockne und schneide den Dill fein. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Schmilz für die Soße die Margarine in einer kleinen Pfanne und schwitze die fein gewürfelte Schalotte darin bei mittlerer Hitze an, bis sie glasig ist. Rühre die pflanzliche Sahne, den Zitronenabrieb und den Zitronensaft ein. Lass alles kurz aufkochen und für einige Minuten köcheln, damit die Soße etwas eindickt. Hebe den Dill unter und schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile den Reis auf zwei Tellern. Arrangiere die knusprigen Tofuwürfel und den Brokkoli darauf. Gieße die Zitronen-Dill-Soße. Garniere alles mit den Frühlingszwiebeln

