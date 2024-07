Diese 9 Kuchen werden nicht gebacken und sind deshalb perfekt im Sommer

Nur weil Sommer ist, wollen wir auf leckere Kuchen nicht verzichten. Aber uns graut davor, den Ofen anzuwerfen, denn draußen ist es schon heiß genug. Viel lieber machen wir jetzt sogenannte No-Bake-Kuchen. Sie landen am Ende nicht in der Röhre, sondern im Kühlschrank und schmecken extra frisch.

Frisch gebacken: 9 No-Bake-Kuchen für den Sommer

Ob mit Frischkäse oder Schmand, Schokolade oder Obst: Unsere neun liebsten No-Bake-Kuchen sind vielseitig und lecker. Bei der bunten Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Finde deinen Favoriten und lass dir den Sommer schmecken!

Cheesecakes ohne Backen

Zu den wohl bekanntesten No-Bake-Kuchen zählen sicherlich Cheesecakes und Käsekuchen. Sie blicken auf eine lange Tradition und viele verschiedene kulturelle Einflüsse zurück. Am liebsten mögen wir sie in Kombination mit Obst, denn dann passen sie besonders gut auf die sommerliche Kuchentafel. Probiere doch mal diese drei Rezepte aus:

Gut zu wissen: Gibt es einen Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecakes? Die Antwort bekommst du in unserem Leckerwissen.

Schokoladige No-Bake-Kuchen

Chocoholics und Fans von Schokolade werden diese drei No-Bake-Kuchen lieben, denn sie stillen jeden noch so großen Jieper nach Schoki. Unter den Top 3 befindet sich ein ganz besonderes Exemplar, das mit Gemüse gebacken wird. Klingt merkwürdig, schmeckt aber äußerst cremig und köstlich. Außerdem werfen wir einen Blick nach Kanada und verwandeln eine Eissorte in ein Gebäck.

Gut zu wissen: Macht Schokolade wirklich glücklich? Wir haben den Mythos genauer unter die Lupe genommen und verraten dir, was dahinter steckt.

Joghurtkuchen und Schmandkuchen ohne Backen

Mit Joghurt oder Schmand schmecken No-Bake-Kuchen gleich nochmal etwas frischer. Kommen dann noch Zutaten wie Mandarinen oder Beeren dazu, ist das Kuchenglück eigentlich perfekt. Alles, was dann noch fehlt, sind ein schattiges Plätzchen, an dem wir bei schönstem Sommerwetter ein Stück der himmlischen Kuchen genießen können. Ach ja: Einen beliebten Eisbecher haben wir auch noch in eine Torte verwandelt. Viel Spaß beim Nach“backen“!