Osterrezepte aus aller Welt: unsere 9 Favoriten

Es sind nur noch wenige Tage bis zum diesjährigen Osterfest! Und je näher es rückt, desto dringender ist die Entscheidung, was dieses Jahr auf der Festtafel landen wird. Klassisch werden in Deutschland gefärbte Eier, Hefegebäck und Lamm gegessen. Aber wie sieht das in anderen Ländern aus? Diese Frage haben wir uns in der Leckerschmecker-Redaktion gestellt und die besten Osterrezepte aus aller Welt zusammengesucht, von herzhaft bis süß. Lass dich inspirieren!

Osterrezepte aus aller Welt: eine kulinarische Weltreise

Jeder Feiertag hat seine eigenen Traditionen. Klassische Gerichte gehören dazu. Solche, auf die man sich das ganze Jahr über freuen kann, denn ihre Zubereitung weckt immer wieder Erinnerungen an vergangene Feste. Diese Traditionen werden nicht nur in Deutschland zelebriert, sondern weltweit. Wir haben uns deshalb klassische Osterrezepte aus aller Welt genauer angeschaut und ausprobiert. Hier sind unsere neun Favoriten.

Herzhafte Osterrezepte aus aller Welt

1. Fanesca

Wir beginnen unsere Reise durch die Osterrezepte aus aller Welt mit Fanesca, einer reichhaltigen Suppe aus Ecuador. Diese wird klassisch als erster Gang eines Mittagsmenüs zur Karwoche gereicht. Die Zutaten der Suppe umfassen Bohnen, Fisch, Kürbis und Reis und stehen für die Vielfalt und Gemeinschaft, welche die Osterfeiertage so besonders machen.

Wird in Equador traditionell in der Karwoche serviert: Fanesca, eine Suppe mit Hülsenfrüchten und Fisch. Credit: stock.adobe.com/ Ildi

2. Casatiello

Casatiello ist ein deftiger Osterkuchen aus der süditalienischen Stadt Neapel. Er besteht aus Hefeteig, in den Salami, Speck und Käse eingebacken werden. Damit eignet sich das Gebäck sowohl zum Frühstück als auch zu allen anderen Mahlzeiten des Tages. Seine Besonderheit: Vor dem Backen werden Eier auf den rohen Teig gedrückt und mit Kreuzen aus Teig fixiert. Dadurch wird der Casatiello auf dem Ostertisch zu einem echten Hingucker.

Casatiello ist ein herzhafter italienischer Osterkuchen. Credit: stock.adobe.com/genny

3. Torta Pasqualina

Wir bleiben noch eine Weile in Italien, wenden uns jedoch langsam dem Norden zu. Die Torta Pasqualina, auf Deutsch „Ostertorte“, hat ihren Ursprung in Ligurien. Sie besteht aus knusprigem Mürbeteig und wird mit einer Füllung aus Spinat, Ricotta, Parmesan und Eiern versehen. Diese werden direkt in die Füllung geschlagen und beim Backen mit gegart. Traditionell isst man die Torta Pasuqalina zu einem Picknick mit der Familie.

Ligurische Gemüsetorte, die vor allem an Ostern gegessen wird: Torta pasqualina. Credit: stock.adobe.com/ FomaA

Süße Osterrezepte aus aller Welt

4. Hot Cross Buns

Begeben wir uns auf unserer Reise durch die Osterrezepte aus aller Welt nun zu den süßen Gerichten. Wir starten in Großbritannien. Hot Cross Buns sind ein Klassiker zum alljährlichen Osterfrühstück. Sie bestehen aus einem gewürzten Hefeteig und sehen durch das Kreuz auf ihrer Oberfläche besonders hübsch aus. Besonders gut schmecken sie frisch aus dem Ofen.

Nur echt mit Kreuz: Hot Cross Buns Credit: stock.adobe.com/Nelea Reazanteva

5. Simnel Cake

Um noch eine Weile in Großbritannien zu verweilen, zeigen wir dir hier den Simnel Cake, einen Früchtekuchen mit Marzipan. Er war ursprünglich ein Muttertagskuchen, ist nun aber auch zu Ostern beliebt. Die Starzutat des Simnel Cake ist Marzipan, das sowohl mit dem Kuchen verbacken als auch zur Deko genutzt wird. Elf Marzipankugeln auf der Oberfläche, welche wie Apostel an Jesus‘ Seite stehen – Judas ausgenommen – machen ihn zu einem süßen Hingucker zum Nachmittagskaffee.

Bestäube den Simnel Cake, der in England unter anderem Ostern gebacken wird, vor dem Servieren noch mit Puderzucker. Credit: stock.adobe.com/ annapustynnikova

6. Babka Wielkanocna

Reisen wir weiter nach Polen. Babka Wielkanocna ist ein Hefekuchen, der in einer Gugelhupfform gebacken wird. Im Teig finden sich allerlei Trockenfrüchte, wie Rosinen, Cranberrys oder kandierte Orangen. Magst du diese nicht, kannst du sie auch sehr gut mit gehackten Nüssen ersetzen.

Leckerer Gugelhupf aus Polen: Babka Wielkanocna. Credit: stock.adobe.com/ scerpica

7. Pastiera napoletana

Weil es so schön ist, lass uns noch ein letztes Mal nach Italien. Pastiera napoletana ist ein süßer Mürbeteigkuchen aus Neapel in der süditalienischen Region Kampanien. Der Kuchen ist in der ganzen Region beliebt. Für seine Zubereitung brauchst du Mürbeteig und eine Füllung aus Weizenkörnern, Ricotta und Orangenblütenwasser. Die Weizenkörner verleihen dem Kuchen eine angenehm körnige Konsistenz und das Orangenblütenwasser schmeckt richtig nach Frühling.

Wird in Italien traditionell zu Ostern serviert: Pastiera napoletana, ein Kuchen mit gekochtem Weizen, Ricotta und Orangenblütenwasser. Credit: stock.adobe.com/ Taborisova

8. Rosquillas

Werfen wir einen Blick in ein anderes südeuropäisches Land, nämlich nach Spanien. In der Region Andalusien ist es üblich, zu Ostern Rosquillas zu essen, frittierte Aniskringel. Die Form der Donuts symbolisiert Unendlichkeit, das feine Anisaroma verleiht ihnen einen einzigartigen Geschmack. Genieße die Rosquillas zu einem süßen Frühstück oder einer ausgedehnten Kaffeetafel.

Raffiniertes Ostergebäck aus Spanien: Rosquillas, frittierte Anis-Donuts. Schmecken super gut zum Osterfrühstück. Credit: stock.adobe.com/ Nito

9. Paçoca

Unsere Reise durch Osterrezepte aus aller Welt endet in Brasilien. Hier wird eine Süßigkeit besonders gerne zu Ostern gegessen: Paçoca, eine Art Bonbon aus Erdnüssen und Zucker. Mit einem Mixer ist die Zubereitung ganz einfach. Der einzige Kniff: Die richtige Konsistenz finden. Die Masse muss formbar sein, darf aber nicht zu sehr in Richtung Erdnussbutter gehen.