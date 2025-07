Pikante Frühstücksidee mit Eiern: Koche mit uns eine baskische Piperade

Frühstück darf bei dir nicht nur herzhaft, sondern ruhig auch ein wenig pikanter sein? Dann hast du auf das richtige Rezept geklickt! Piperade bezeichnet ein baskisches Gericht aus Paprika, Tomaten und Ei, das mit besonderen Chilis gewürzt wird. Hier ist das Rezept.

So kochst du Piperade, eine baskische Paprikapfanne mit Ei

Piperade ist eine Spezialität aus dem Baskenland, das in Nordspanien und Südfrankreich liegt. Die Region ist bekannt für ihre vielseitige und köstliche Küche, die nicht selten mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wird. Bei dem Gericht handelt es sich um eine Art Tomaten-Paprika-Soße, die besonders gern mit Eiern und Brot zum Frühstück serviert wird.

Das Besondere an einer Piperade: Sie wird mit Espelette-Chilis gewürzt. Diese Chilisorte, die auch als Goria oder Biper bekannt ist, stammt aus dem französischen Teil des Baskenlandes und bildet die Zutat in Piment d’Espelette, einem Gewürz, das vielen Gerichten der Region ein pikant-feuriges Aroma verleiht. Ihr Geschmack ist fruchtig, leicht scharf und mild rauchig. Du findest es in Feinkostgeschäften oder online. Alternativ kannst du rosenscharfes Paprikapulver verwenden, aber die Anschaffung lohnt sich allemal!

Aber zurück zur Piperade. Der Name dieses Gerichts stammt von dem französischen Wort piperade, was „ein Gericht mit Chilischoten“ bedeutet. Die Soße ist im Baskenland so beliebt, dass es ihr zu Ehren ein Festival gibt. Am 15. August wird in Salies-de-Béarn jedes Jahr die Piperadère gefeiert. Bei diesem treten verschiedene Teams in einem kulinarischen Wettbewerb gegeneinander an, um mit dem besten Gericht den Titel als „König der Piperadère“ zu ergattern.

Piperade kann als Soße oder Beilage zu Fleisch und Fisch oder mit Ei als Hauptgericht genossen werden. Letzteres hat bei uns schon den ein oder anderen Frühstückstisch aufgewertet. Einfach ein Ei in die Soße schlagen und das Ganze stocken lassen, fast wie bei Shakshuka. Dazu schmeckt frisches Brot.

Piperade: baskische Paprikapfanne mit Ei Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 grüne Paprikaschoten

6 Spitzpaprika

6 Tomaten

2 Lorbeerblätter

3 Zweige Thymian

3 Petersilienstängel

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Piment d’Espelette nach Geschmack, gibt es z.B. hier 🛒

4 Eier Zubereitung Schäle Zwiebeln und Knoblauch und schneide beides fein. Entkerne die Paprikaschoten und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schneide auch die Tomate in Würfel. Binde Lorbeer, Thymian und Petersilie zu einem Kräutersträußchen zusammen.

Erhitze das Olivenöl in einer gusseisernen Pfanne und brate die Zwiebeln und den Knoblauch an, bis sie glasig sind.

Gib die Paprika hinzu und brate auch sie kurz an, bis sie anfangen, weich zu werden.

Füge die Tomaten hinzu und rühre auch das Kräutersträußchen ein. Würze mit Salz und Pfeffer ein und lass das Ganze gut 1 Stunde unter wiederholtem Rühren köcheln, bis alles gar ist und die Masse eine sämige Konsistenz hat.

Entferne das Kräutersträußchen und würze mit Piment d'Espelette. Drücke vier Mulden in die Oberfläche und schlage je ein Ei hinein. Decke die Pfanne ab und lass die Eier stocken.

