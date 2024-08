Feiere den Internationalen Tag des Biers mit uns!

Wir feiern heute den internationalen Tag des Biers mit dir und möchten dir zeigen, dass man das leckere Gebräu nicht nur trinken, sondern auch mit ihm kochen kann.

So vielseitig kann Bier sein

Bier hat eine lange und faszinierende Geschichte. Es ist eines der ältesten alkoholischen Getränke der Welt und wurde ursprünglich in Mesopotamien gebraut. Seitdem trat es seinen Siegeszug an und ist heute eines der beliebtesten Getränke – mit oder ohne Alkohol.

In Deutschland gibt es seit 1516 das sogenannte Reinheitsgebot. Dieses schreibt vor, dass Bier nur aus Wasser, Gerste und Hopfen gebraut werden darf. Die strengen Richtlinien haben zur hohen Qualität deutscher Biere beigetragen und tun es noch heute.

In anderen Ländern gibt es ein solches Gebot nicht und die Brautechniken und Zutaten variieren stärker, was zu einer beeindruckenden Vielfalt an Biersorten führt. Von belgischen Wit-Bieren bis hin zu hopfenbetonten IPAs aus den USA – jedes Land hat seine eigenen Spezialitäten.

Anlässlich des Tags des Biers haben wir dir 10 leckere Rezeptideen zusammengetragen. Viel Spaß beim Naschen und Trinken!

Biersuppe

Bier verleiht Gerichten eine besondere Tiefe und sorgt für interessante und außergewöhnliche Aromen. Eine Biersuppe beispielsweise kombiniert die herzhaften Noten des Bieres mit Sahne und einer Prise Muskatnuss. Sie ist einfach zuzubereiten und eignet sich perfekt als Vorspeise für ein geselliges Abendessen mit Freunden.

Das perfekte Wohlfühlrezept für kalte Abende im Winter: Biersuppe. Credit: stock.adobe.com/ Africa Studio

Stoofvlees

Ein weiteres Highlight ist das belgische Stoofvlees, ein köstliches Bier-Gulasch, das traditionell mit Pommes serviert wird. Hierbei entfaltet das Bier während des langsamen Garens seine Aromen und sorgt für besonders zartes Fleisch.

Erlebe belgische Esskultur mit unserem Rezept für Stoofvlees, dem traditionellen Bier-Gulasch. Credit: stock.adobe.com/ Bastiaanimage Stock

Bierkuchen

Süße Naschkatzen kommen mit dem Bierkuchen auf ihre Kosten. Der leckere Kuchen enthält zwar kein Bier, erinnert optisch aber an einen Bierkrug vom Oktoberfest. Das perfekte Dessert für den internationalen Tag des Biers.

Der Bierkuchen macht richtig was her. Credit: Leckerschmecker

Im Bierteig gebacken

Garnelen und Zwiebelringe im Bierteig sind ideale Snacks und Appetithappen. Beide Gerichte sind knusprig und schmackhaft, perfekt für eine gesellige Runde. Die Garnelen erhalten durch den Bierteig eine besondere Würze, während die Zwiebelringe knackig und aromatisch sind.

Fisch in Bierteig ist ein echter britischer Klassiker. Die berühmten Fish and Chips bekommst du auf der Insel an jeder Ecke, denn sie werden von Einheimischen und Touristen gleichfalls geliebt. Kein Wunder, denn der Bierteig verleiht dem Fisch beim Frittieren eine besonders knusprige Kruste. Wir lassen in unserem Rezept allerdings die Chips, also Pommes, weg und servieren den Fisch mit Erbsen.

Typisch britisch: Fisch in Bierteig bekommst du in jedem Pub. Credit: stock.adobe.com/filirochka

Rezepte mit Guinness

Guinness ist ein irisches Schwarzbier, das eine cremige, schaumige Konsistenz und einen kräftigen, leicht bitteren Geschmack hat. Dank seiner Aromen lässt es sich wunderbar zum Kochen und Backen verwenden.

In unserem Crêpe-Auflauf füllen wir die dünnen Pfannkuchen mit Hackfleisch und Gemüse und verfeinern sie mit dem herben Geschmack von Guinness.

Mit Guinness kann man auch ganz hervorragend einen Kuchen backen. Der Guinness-Kuchen besteht aus einem Schokokuchen mit einer Schoko-Guinnes-Füllung und einem Baileys-Frosting. Das Highlight ist die „auslaufende“ Guinness-Dose, die das Bier gekonnt in Szene setzt.

Spektakulärer lecker: Guinness-Kuchen mit Baileys-Frosting. Credit: Leckerschmecker

Bier-Cheddar-Dip

In der Liste unserer liebsten Rezepte mit Bier darf dieser Dip nicht fehlen. Er ist perfekt für gesellige Abende und passt perfekt zu Brot und Fleisch. Der Käse und das Bier harmonieren perfekt und sorgen für einen herzhaften Genuss.

Deftig und würzig: Bier-Cheddar-Dip. Credit: Midjourney: Dieses Bild wurde mit Hilfe einer KI erstellt.

Bier-Cocktail

Bist du eher der Meinung, Bier ist zum Trinken da, haben wir ein tolles Rezept für einen Bier-Cocktail mit Ginger-Ale für dich. Die Kombination aus hopfigem Bier und spritzigem Ginger-Ale sorgt für einen erfrischenden Genuss und ist ideal für warme Sommertage.

Schmeckt erfrischend anders: Bier-Cocktail mit Ginger Ale. Credit: stock.adobe.co,/ Rawpixel.com

Es ist schön zu sehen, wie vielseitig Bier in der Küche sein kann. Lass dich von den Aromen inspirieren und genieße die leckeren Kreationen!