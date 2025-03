Diese spanische Fleischpastete darf zu Ostern nicht fehlen

Das Osterfest spielt in vielen Kulturen eine große Rolle. Besonders groß gefeiert wird es beispielsweise in Spanien. Neben traditionellen Bräuchen und Sitten dürfen auch kulinarische Klassiker nicht fehlen. Einer davon: Hornazo, eine spanische Fleischpastete mit Schweinefleisch, Chorizo und Ei. Die sieht nicht nur super aus, sondern schmeckt auch so!

Hornazo: spanische Fleischpastete mit Schwein, Chorizo und Ei

Bevor das Osterfest kommt, gibt es die Fastenzeit. Während dieser essen viele gläubige Christen kein Fleisch. Da ist die Freude groß, wenn diese Zeit geschafft ist. In Spanien feiert man klassisch mit einer Hornazo de Salamanca, einer spanischen Fleischpastete. Dabei handelt es sich um einen mit Schweinefleisch, Chorizo, Schinken und Ei gefüllten Hefeteig. Hornazo stammt, wie der Name sagt, aus der Stadt Salamanca, nordwestlich von Madrid.

Die Geschichte dieser spanischen Fleischpastete geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Seither wird Hornazo jährlich zum Lunes de Aguas-Festival serviert und gilt als kulinarisches Aushängeschild der Stadt Salamanca.

Du möchtest auch eine spanische Fleischpastete zu Ostern zubereiten? Das ist gar nicht so schwer. Setze zunächst einen Hefeteig an. In klassisch spanischer Manier mischst du etwas Schweineschmalz darunter. Lass ihn eine Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Schneide derweil ein Schweinefilet dünn auf und lege es in eine Marinade aus Wasser, Paprika, Salz und Pfeffer. Lass das Fleisch ebenfalls eine Stunde marineren.

Sind Fleisch und Teig fertig, geht es an den Zusammenbau. Rolle einen Teil des Teiges aus und belege ihn mit dem Schweinefleisch. Darauf kommen dann noch Chorizo-Scheiben, Schinken und hartgekochte Eier. Bedecke das Ganze mit einer weiteren Schicht Hefeteig und verziere diese Decke mit einem Teigraster. Bestreiche das Ganze mit verquirltem Ei und schiebe die spanische Fleischpastete in den Ofen. Sie schmeckt am besten noch warm.

Deftige Osterrezepte kommen immer gut an. Backe doch auch mal einen Casatiello, einen italienischen Osterkuchen mit ganzen Eiern oder eine Torta Pasqualina mit Ei und Spinat. Auch Zurek, eine polnische Ostersuppe, ist ein Klassiker, den du nicht verpassen solltest.