Mit Fleisch, vegetarisch oder vegan: 3 Menü-Vorschläge für die Feiertage

Die Plätzchen und Stollen sind gebacken, die Geschenke für die Lieben ausgesucht, aber die zündende Idee für das Weihnachtsessen fehlt dir noch? Dann kommen unsere Weihnachtsmenüs ja genau richtig. Aus unserem Repertoire haben wir drei köstliche Menüs zusammengestellt – für Fleisch-Liebhaber, Veggie-Fans und Gäste, die sich vegan ernähren. Natürlich kannst du die Vorschläge auch untereinander kombinieren. Wir wünschen fröhliches Stöbern, Nachkochen und Schlemmen mit deinen Lieben!

Da ist für jeden etwas dabei: unsere 3 Weihnachtsmenüs

Bei jedem Leckerschmecker-Menü servieren wir drei Gänge: Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Vier leckere weihnachtliche Snacks findest du auch im Video oben. Und weil Weihnachten ist, darf ein festlicher Drink zu jedem Menü natürlich auch nicht fehlen. Zum Anstoßen und als Einstimmung auf gemütliche Stunden im Kreise deiner Lieben!

Damit du an den Feiertagen nicht so viel Zeit in der Küche verbringen musst, haben wir uns für Rezepte entschieden, die sich gut vorbereiten lassen, unkompliziert sind und manchmal zwar raffiniert aussehen, aber im Handumdrehen zubereitet sind. Und natürlich alle köstlich schmecken. Hilfreich für deine Überlegungen könnte auch unser Ratgeber sein, mit dem du ganz einfach dein Weihnachtessen planen kannst.

Noch mehr tolle Ideen für das perfekte Weihnachtsessen findest du auch in unserem Kochkurs mit Videosammlung. Hier servieren wir dir 14 feierliche Festagsschmäuse: Hauptgerichte mit Fleisch, Fisch, vegetarisch und vegan. Inklusive Einkaufsliste und Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle Gerichte.

Menü für Fleischliebhaber

Unser Menü für Fleischliebhaber wird vor allem eines: fruchtig! Wir starten mit einem winterlichen Zitrus-Cocktail; und als Vorspeise mit Kaki Caprese – der fruchtigen Variante von Tomate-Mozzarella. Die orangene Frucht schmeckt hervorragend zum milden Mozzarella, bringt Abwechslung ins weihnachtliche Vorspeisen-Game und sieht auch noch hübsch aus.

Ebenso raffiniert wird es mit der Hauptspeise: Wir servieren Maronenknödel mit Ente. Hier dient das Fleisch als köstliche Füllung für köstliche Maronenknödel. Dazu gibt es ein Knoblauch-Kartoffelpüree.

Zum krönenden Abschluss des Menüs wird es schokoladig-fruchtig mit einem Schoko-Orangen-Trifle. Der lässt sich super vorbereiten und schmeckt kleinen und großen Süßmäulern.

Vorspeise: Kaki Caprese

Hauptgericht: Maronenknödel mit Ente

Beilage: Knoblauch-Kartoffelpüree

Nachtisch: Schoko-Orangen-Trifle

Getränk: Weihnachtlicher Zitrus-Cocktail

Menü für Veggie-Fans

Bei unserem Menü für Veggie-Fans spielt regionales Obst und Gemüse die Hauptrolle. Raffiniert und köstlich zubereitet, fehlt da so gar kein Fleisch bei den einzelnen Gängen. Zum anstoßen servieren wir eine Cranberry Paloma mit Cranberry- und Grapefruitsaft sowie Tequila. Wer keinen Alkohol trinkt, lässt den Tequila einfach weg. Dazu gibt es eine cremig-würzige Möhren-Ingwer-Suppe. Einfach in der Zubereitung, so gut im Geschmack!

Weiter geht es mit mariniertem Blumenkohl, der eine orientalische Würzhaube aus Currypulver, Kreuzkümmel und Cayennepfeffer bekommt. Um die Aromen-Vielfalt perfekt zu machen, servieren wir dazu Knoblauchkartoffeln mit Zitrone und gebratenen Rosenkohl mit Honig-Balsamico-Marinade. Ein Hochgenuss!

Beim Nachtisch wird es dann etwas klassischer – hier servieren wir ein Dessert mit Spekulatius. Bei diesem einfachen Schichtdessert kommt mit Apfelkompott erneut eine leckere regionale Komponente dazu.

Vorspeise: Möhren-Ingwer-Suppe

Hauptspeise: Marinierter Blumenkohl

Beilage: Knoblauchkartoffeln mit Zitrone

Beilage: gebratener Rosenkohl mit Parmesan

Nachtisch: Dessert mit Spekulatius

Drink: Cranberry Paloma

Menü für vegane Gäste

Das vegane Weihnachtsmenü zeigt einmal mehr, dass sich viele Rezepte mit wenigen Zutaten abwandeln oder „veganisieren“ lassen. Wir starten mit einem weiteren weihnachtlichen Drink – einer White Christmas Margarita. Hier ist Kokosmilch eine der Hauptzutaten – sie ist häufig von Haus aus bereits vegan. Und auch Tequila, der als Spirituose in den Drink gehört, ist vegan.

Zu dem hübschen Cocktail reichen wir ein Rote-Bete-Tatar. Beim Hauptgang setzen wir auf einen veganen Linsenbraten. Dazu gibt es ebenso hübsch anzusehende Akkordeon-Kartoffeln in Fächer-Optik. Wer mag, bestreut auch diese mit Käse.

Für einen weihnachtlichen Abschluss des Menüs sorgen wir mit einem Lebkuchen-Milchreis. Diesen kannst du einfach mit einer pflanzlichen Milch zubereiten und mit etwas gehackten Haselnüssen, Zimt-Zucker sowie heißen Kirschen oder selbt gemachtem Apfelmus servieren. Mhm, wir freuen uns jetzt schon aufs Essen!

Vorspeise: Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse

Hauptgericht: veganer Linsenbraten

Beilage: Akkordeon-Kartoffeln

Nachtisch: Lebkuchen-Milchreis

Getränk: White Christmas Margarita

Jetzt bist du ja essenstechnisch bestens vorbereitet für die Feiertage. Falls du auch noch leckere Ideen für Silvester benötigst, stöbere doch mal in unseren Fingerfood-Silvester-Snacks oder unseren Cocktail-Rezepten für Silvester.