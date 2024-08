Die 6 besten Zucchini-Rezepte: als Spieße, Rolle oder herzhafter Kuchen

Neben Auberginen sind Zucchini mit die beste Gemüsebeilage, die man sich vorstellen kann. Aber auch als Hauptgericht machen Zucchini einiges her. Lass dir diese 6 Zucchini-Rezepte nicht entgehen und kredenze deinen Freunden oder deiner Familie ein unvergessliches Mahl.

1. Spieße mit Zucchini, Halloumi, Hackfleisch und Nudeln in einer würzigen Tomatensoße

Rezepte mit Zucchini gibt es wie Sand am Meer. Und das völlig zu Recht. Dieses wunderbare Gemüse ist aufgrund seines milden Eigengeschmacks extrem vielseitig einsetzbar. Zucchini kann man als Pasta essen, als Auflauf, als herzhaften Kuchen, als Salat oder als Puffer. Im Folgenden zeigen wir euch, dass man Zucchini auch wunderbar als Spieße zubereiten kann. Der Clou bei diesem Rezept ist der essbare Spieß, der aus Nudeln besteht. Aber seht selbst, wie köstlich die Kombination aus Zucchini, Halloumi, Hackfleisch und Nudeln ist. Hier findest du das Rezept für die Zucchini-Spieße.

Credit: Media Partisans

2. Gefüllte Zucchini-Hackfleisch-Rolle mit Cheddar

Ein ganzes Hauptgericht, gepackt in eine köstliche Rolle? Mit diesem Rezept wird dieser Wunsch Wirklichkeit! Wir zeigen dir, wie in Scheiben geschnittene Zucchini, würziges Hackfleisch, aromatischer Cheddar und Eier zu einer herzhaften Rolle werden, die eine wahre Gaumenfreude ist. Hier findest du das Rezept für die gefüllte Zucchini-Rolle.

Credit: Media Partisans

3. Auberginen-Zucchini-Kuchen, gefüllt mit Bolognese und Feta

Mit in Streifen geschnittenen Zucchini und Auberginen lässt sich ein richtig hübscher Kuchen zaubern: Selbstgemachte, würzige Bolognese, aromatischer Feta und gekochte Kartoffeln lassen sich nämlich kunstvoll mit Zucchini- und Auberginenstreifen bedecken. Frisch aus dem Ofen und aus der Form gelöst, sitzt du dann einem herzhaften Auberginen-Zucchini-Kuchen gegenüber, der die Erfüllung deiner innigsten kulinarischen Träume ist. Hier findest du das Rezept für den Auberginen-Zucchini-Kuchen.

Credit: Media Partisans

4. Mit Hack gefüllte Zucchini präsentieren sich in einem köstlichen Auflauf

Überbackene Gerichte sind so beliebt, weil sie sich quasi von selbst machen und auch noch köstlich schmecken. Wir präsentieren heute einen Auflauf, der dank in Stücke geschnittener, mit Hack gefüllter und mit cremiger Soße übergossener Zucchini das Zeug dazu hat, als klassische Hausmannskost eingestuft zu werden. Hier findest du das Rezept für die mit Hackfleisch gefüllten Zucchini.

Credit: Media Partisans

5. Herrlich leicht und lecker: Steak Bites mit Zoodles

Schon einmal was von „Zoodles“ gehört? Das Wort setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Zucchini und Noodles (dem englischen Wort für Nudeln). Zoodles sind eine frische Alternative zu Nudeln aus Weizen. Mithilfe eines Spiralschneiders oder einem Sparschäler schneidet man die Zucchini in lange Streifen, so sehen sie aus wie Spaghetti oder Linguine. In dieser Form eignen sie sich hervorragend als Beilage zu Fleisch, Fisch & Co. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Zoodles vollkommen glutenfrei sind und somit auch Menschen mit Glutenunverträglichkeit diese Pasta ideal essen können. Hier findest du das Rezept für die Steak Bites mit Zoodles.

Credit: Media Partisans

6. Herrlicher Kartoffel-Hack-Auflauf mit Zucchini

Vor allem in den Monaten mit niedrigen Temperaturen stehen Aufläufe bei vielen Familien ganz oben auf dem Speiseplan, denn sie erfüllen das Zuhause nicht nur mit einem herrlichen Duft und machen sich dank ihrer langen Garzeit quasi von selbst, sondern schmecken auch noch köstlich und wärmen den Körper von innen. Dieser Auflauf ist eine herrliche Kombination aus würzigem Hackfleisch, cremigen Kartoffeln und sanft schmeckenden Zucchini, die – mit Mozzarella gefüllt und in einen Bacon-Mantel gehüllt – einen einmaligen Geschmack erhalten. Hier findest du das Rezept für den Kartoffel-Hack-Auflauf mit Zucchini.

Credit: Media Partisans

Ob gefüllt, als herzhafter Kuchen oder als Spieß – Zucchini sind so vielseitig einsetzbar, dass man Rezepte für jeden Tag der Woche findet. Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren.