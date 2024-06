Mittsommer wie in Schweden feiern: Diese 5 Gerichte dürfen nicht fehlen

Jedes Jahr zum Sommeranfang wird in Schweden das Mittsommerfest gefeiert. An diesem Tag wird getanzt, gesungen und vor allem gut gegessen. Wir stellen dir die beliebtesten Mittsommer-Rezepte vor.

Hering, Erdbeeren und Lachs: Alles, was du für ein schwedisches Mittsommer brauchst

Um Mittsommer zu feiern, brauchst du nicht unbedingt in Schweden wohnen oder dorthin in den Urlaub fahren. Mit dem richtigen Essen kannst du die Sommersonnenwende und somit den längsten Tag des Jahres auch im eigenen Garten oder auf der Terrasse feiern. Lade ein paar Freunde und die Familie ein. Die passenden Mittsommer-Rezepte liefern wir. Neben dem passenden Getränk Aquavit dürfen Gerichte mit Lachs und Erdbeeren auf keinen Fall fehlen.

Schwedischer Kartoffelsalat aus jungen Kartoffeln

Endlich gibt es wieder junge Kartoffeln. Aus den frischen Kartoffeln wird an Mittsommer ein schwedischer Kartoffelsalat zubereitet. Die schwedische Variante hat ein Dressing aus Sour Cream, Skyr und Zitronensaft und schmeckt so leichter als unsere gewohnte Variante mit Mayonnaise. Verfeinert wird er außerdem mit Dill. Klein geschnittene Äpfel geben dem Salat eine zusätzliche frische Komponente.

Västerbotten-Quiche: herzhafter Kuchen mit würzigem Käse

Ein Highlight auf jedem Mittsommer-Fest ist eine Västerbotten-Quiche, in Schweden auch als Västerbotten-Paj bekannt. Der ist der Zubereitungsart einer traditionellen französischen Quiche nicht unähnlich. Besonders ist aber, dass dieser herzhafte Kuchen, der warm und kalt schmeckt, mit einem speziellen Hartkäse aus der Region Västerbotten gebacken wird.

Gebeizter Lachs: zum Naschen, auf Brot oder als Beilage

Wenn etwas auf einem Mittsommer-Büffet auf keinen Fall fehlen darf, ist es Fisch. Speziell gemeint ist hier selbst gemachter gebeizter Lachs. Die Zubereitung ist einfacher als vermutlich angenommen. Du benötigst lediglich ein großes Stück Lachsfilet mit Haut, Zucker, Salz, ein paar Gewürze, Rote Bete und etwas Zeit. Möchtest du selbst gebeizten Lachs servieren, plane am besten ein, ihn mit etwas Vorlauf zuzubereiten. Er muss mindestens drei Tage im Kühlschrank ziehen. Gesessen wird er auf frischem Brot, als Beilage zum Beispiel zur Västerbotten-Quiche oder zu den jungen Kartoffeln oder einfach nur so als Snack.

Bekanntestes Gebäck Schwedens: Zimtschnecken

Zimtschnecken sind wahrscheinlich das kulinarische Symbols Schwedens schlechthin und deshalb auch gern gesehener Gast an Mittsommer. Obwohl die aus Hefeteig gebackenen Schnecken in Schweden ständig und überall zu haben sind, gehören sie an Mittsommer als süße Nascherei einfach dazu. Mit unserem Original-Rezept für fluffige Zimtschnecken werden sie besonders gut.

Besonders lecker: schwedische Mittsommertorte mit Erdbeeren

Ebenso wie junge Kartoffeln gehören auch Erdbeeren an Mittsommer einfach dazu. Da das Fest zufällig mit der Beeren-Saison zusammenfällt, bietet es sich an, eine leckere Mittsommertorte daraus zu zaubern. Die schwedische Erdbeertorte besteht aus drei Schichten eines fluffigen Bodens, zwischen denen Erdbeeren, eine süße Creme aus Sahne und Erdbeermarmelade versteckt sind. Übrigens sollen die schwedischen Erdbeeren ganz besonders süß und aromatisch schmecken. Das liegt an den hellen und kühlen Frühlingsnächten, in denen die Erdbeeren ihren Zucker nicht so schnell verbrauchen.

Du kannst nicht genug von schwedischen Rezepten bekommen? Für uns von Leckerschmecker kein Problem. Wir sind selbst große Fans der Küche unseres Lieblingslandes aus dem hohen Norden und können dir auch den Rote-Bete-Salat mit frischen Heringen oder eine traditionelle schwedische Brottorte ans Herz legen.