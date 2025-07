Dieses Tomaten-Zucchini-Curry überrascht mit indischen Aromen

Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie in dünne Scheiben. Wasche die Tomaten und würfle sie. Schäle den Ingwer dünn und schneide ihn fein. Schäle die Zwiebel und schneide sie in dünne Streifen. Entferne die Kerne der Chili und hacke sie in feine Streifen.