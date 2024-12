Süßes zu Weihnachten: 9 Desserts aus aller Welt zum Nachnaschen

Alle Jahre wieder wird auf der ganzen Welt geschlemmt. Weihnachten ist so sicher wie das Amen in der Kirche und damit auch der prall gefüllte Esstisch voll süßer Naschereien. Jeden noch so strengen Diät-Vorsatz lassen wir im Dezember sausen, denn es ist das Fest der Liebe, und die geht bekanntlich durch den Magen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Deshalb schauen wir uns heute internationale Weihnachtsdesserts an.

Internationale Weihnachtsdesserts für dein heimisches Menü

Was bringt der Blick über den Weihnachtstellerrand? Jede Menge Ideen! Lass dich von unserer Sammlung an internationalen Weihnachtsdesserts für dein eigenes Festtagsmenü inspirieren. Bleiben wir zunächst in der Nähe und schauen nach Dänemark: Gleich zwei Rezepte haben wir da in petto. Der dänische Mandelmilchreis Risalamande mit rotem Fruchtkompott ist bei unseren nordischen Nachbarn Tradition. Und das Pendant zur deutschen Marzipankartoffel ist der dänische Marzipan-Schneeball.

1 Risalamande Zum Rezept

2 Dänische Marzipan-Schneebälle Zum Rezept

Mandeln stehen auch bei anderen internationalen Weihnachtsdesserts hoch im Kurs. In Spanien kommt der Turrón de yema tostada auf den Tisch, eine jahrhundertealte Spezialität. Und in der Toskana schlemmt man Panforte Di Siena, ein nussiger Gewürzkuchen.

Doch wagen wir mal den Sprung über den großen Teich. Im verschneiten Kanada kann dir bei deinem Weihnachtsspaziergang schonmal ein Elch über den Weg laufen. Ein paar Elchfurzkugeln inklusive. Doch keine Sorge, sie bestehen aus Keksen und Kondensmilch und sind leckerer, als du vielleicht zuerst vermutet hast.

3 Turrón de yema tostada Zum Rezept

Mit dem Leckerschmecker-Adventskalender versüßen wir dir die Tage bis Weihnachten. Öffne jeden Tag ein neues Türchen!

Wer eine Pause von Schnee und Minustemperaturen brauchst, setzt seine kulinarische Reise in die Karibik fort. Lass deine Seele dort bei einem Stück Rumkuchen baumeln. Weihnachtsstress adé! Von dort aus ist es nicht mehr weit bis Mexiko und Kolumbien. Dort lässt du dir herrliche Buñuelos schmecken oder naschst Natilla. Bei weihnachtlicher Salsa-Musik kommst du dabei in Partylaune, da kann von stiller und heiliger Nacht keine Rede sein.

4 Karibischer Rumkuchen Zum Rezept

5 Natilla Zum Rezept

Zu guter Letzt reisen wir für ein letztes internationales Weihnachtsdessert auf die andere Seite der Welt nach Neuseeland! Auch hier herrschen sommerliche Temperaturen. Deshalb vernaschen wir hier eine fruchtig-leichte Weihnachtspavlova.

6 Weihnachts-Pavlova Zum Rezept

Und, auf welches internationale Weihnachtsdessert hast du Lust bekommen? Wir wünschen dir viel Spaß beim Probieren dieser und weiterer Ideen:

7 Panforte Di Siena Zum Rezept

8 Elchfurz-Kugeln Zum Rezept