Gefüllt, gegrillt, im Kuchen oder im Auflauf: 10 abwechslungsreiche Rezepte mit Auberginen

Du gehst gerade durch die Gemüseabteilung eines Supermarktes, als dich für einen Augenblick etwas blendet. Verwirrt blinzelst du, denn was kann dich in einem Laden ohne Fenster und mit künstlichem Licht schon blenden? Doch da war es schon wieder! Du runzelst skeptisch die Augenbrauen und schaust dich im Raum um – bis dein Blick an einem Korb hängen bleibt. Darin liegen dunkelviolette Früchte in schwungvoll-bauchiger Form: Auberginen! Langsam gehst du auf dieses anmutig glänzende Stillleben zu. Dort angekommen, streichelst du vorsichtig eine Aubergine, spürst ihre kühle, glatte Oberfläche auf deiner Hand – und weißt genau, dass es dringend an der Zeit ist, köstliches Essen damit zuzubereiten. Wenn dir jetzt noch die passenden Rezepte fehlen, sagen wir „herzlich willkommen“, denn hier kommen die 10 besten Rezepte rund um Auberginen.