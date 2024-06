11 Grillrezepte, die jedes BBQ unvergesslich machen Grillen gehört hierzulande längst zum Volkssport. Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, zieht es alle Grillfans an den Rost. Ob im eigenen Garten, auf Balkonien oder im Park – es gibt zahlreiche Orte, an denen man Fleisch, Gemüse und Käse im Kreise der Liebsten rösten kann. Hier kommen 11 Grillideen, die wirklich jeden „Griller“ glücklich machen.

1. Schichtfleisch im Feuertopf

Du liebst Fleisch und grillst gerne? Dann ist dieses Schichtfleisch-Rezept genau das Richtige für dich! Mit nur wenigen Handgriffen macht sich dieses deftige Gericht quasi wie von selbst und das Fleisch wird dabei so zart, dass es dir buchstäblich auf der Zunge zergeht. Hier kommst du zum Rezept für das Schichtfleisch im Feuertopf.

Credit: Media Partisans

2. Cordon bleu am Spieß

Folgendes Rezept ist der perfekte Starter für die Grill-Einweihung. Hier kommst du zum Rezept für das Cordon bleu am Spieß.

Credit: Media Partisans

3. Gegrilltes Lachsfilet mit Ananas und extrarauchigem Aroma

Die Kombination von Lachs, Ananas, der leckeren Marinade und dem rauchigen Aroma durch das Grillbrett macht dieses Gericht zu einem wahrhaften Geschmackserlebnis. Hier kommst du zum Rezept für das gegrillte Lachsfilet.

Credit: Media Partisans

4. Herzhafter Kuchen mit Bacon, Hackfleisch und Käse

Wer lieber herzhaft isst und nicht auf Kuchen verzichten will, sollte das folgende Rezept unbedingt ausprobieren. Dieser herzhafte Kuchen mit Bacon und Hackfleisch erfreut vor allem die Fleisch- und Grillfans unter euch. Feuer frei! Hier kommst du zum Rezept für den herzhaften Kuchen mit Bacon und Hackfleisch.

Credit: Media Partisans

5. Selbstgemachte Grillspieße aus Hackfleisch, Gemüse und Ananas

Grillspieße sind perfekt, denn so hat man Gemüse, Fleisch und Obst in einem Rutsch auf dem Teller. Die Zubereitung stellt den ein oder anderen jedoch auf eine harte Probe, dabei ist sie mit unserem Rezept alles andere als eine Herausforderung. Hier kommst du zum Rezept für die Grillspieße.

Credit: Media Partisans

6. Gegrilltes Schweinefilet mit Frischkäse-Kartoffel-Kruste

Dieses Rezept mit zartem Schweinefilet überzeugt mit einer herrlichen Kartoffelkruste und einem besonderem, rauchigem Aroma. Hier findest du das Rezept für das gegrillte Schweinefilet.

Credit: Media Partisans

7. Thailändisches Hähnchen vom Grill

In der thailändischen Küche sind Rezepte mit Huhn sehr beliebt. Ob pikant, süß-saußer oder mit Kokos, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wichtig ist vor allem die Zutat Zitronengras. Probiere dieses Thai-Chicken-Rezept unbedingt aus und fühl dich wie im Urlaub in Thailand. Zumindest in kulinarischer Hinsicht. Hier findest du das Rezept für das thailändische Hähnchen vom Grill.

Credit: Media Partisans

8. Geräucherter Hackbraten mit Babybel und Whisky

Wie wäre es anstatt der Klassiker wie Würstchen, Steaks oder Spießen mal mit einem Rezept, das nicht nur während der Zubereitung, sondern auch im Geschmack etwas ganz Besonderes ist? Mit einem Grillbrett, Hackfleisch, Babybel, Whisky und ein paar Gewürzen lässt sich nämlich ganz einfach ein fantastischer Hackbraten auf den Grill bringen. Hier findest du das Rezept für den geräucherten Hackbraten.

Credit: Media Partisans

9. XXL-Omelett mit Bacon, Krakauer Würstchen und Chips

Dieses besondere Omelett ist ein richtiger Genuss für alle Bacon-Liebhaber. Mit Kartoffelchips, Käse und Krakauer Würstchen beeindruckst du wirklich alle am Grill. Hier findest du das Rezept für das XXL-Omelett mit Bacon.

Credit: Media Partisans

10. Bierdosen-Burger

Was auf den ersten Blick wie grober Vandalismus an einem unschuldigen Burger wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine geniale Eingebung. Die Bierdose, die stolz aus dem Hackfleisch ragt, wurde keinesfalls durch Zufall dort platziert. Sie schafft nämlich Platz für eine cremig-würzige Füllung, die dem Burger reichlich Sexappeal verleiht. Hier findest du das Rezept für den Bierdosen-Burger.

Credit: Media Partisans

11. Bacon-Mais vom Grill

Lust auf einen erfrischend neuen Grillgenuss? Zu verrückt soll er aber auch nicht sein? Am besten leicht gemacht und mit wenigen Zutaten? Da können wir dir helfen! Hol schon mal die Grillzange! Das Glanzlicht des Rezeptes ist der Baconmantel, der sich wie eine Decke um ein Baby schmiegt. Hier findest du das Rezept für den Bacon-Mais vom Grill.

Credit: Media Partisans

Mit das Schönste am Grillen sind die Zusammenkunft der Liebsten und die Zubereitung der Beilagen. Salate, Spieße, Soßen oder Knoblauchbaguette – alles köstliche Leckereien, die den Grillabend unvergesslich machen. Viel Spaß mit unseren 11 Grillideen!