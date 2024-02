7 herrliche Aufläufe | Einfache Auflauf Rezepte für Zuhause Wenn draußen die Temperaturen sinken, summt in der Küche meist der Herd. Darin: ein deftiger Auflauf. Aufläufe sind in den kühleren Jahreszeiten sehr beliebt. Zum einen machen sie sich – nach einer meist kurzen Vorbereitung – während ihrer langen Garzeit quasi von selbst. Zum anderen verströmen sie einen herrlichen Duft in der Wohnung und schmecken einfach köstlich.

Nudelauflauf, Kartoffelauflauf, Gemüseauflauf oder Lasagne – Aufläufe gibt es in diversen Variationen. Wie soll man sich da nur für ein Rezept entscheiden? Hier kommen wir ins Spiel: Wir stellen dir 7 Auflauf-Rezepte vor, die vom klassischen Kartoffelauflauf bis hin zum außergewöhnlichen Käsefondue-Auflauf reichen. Egal, ob du Hackfleisch, Kartoffeln, Rosenkohl oder Auberginen in deinem Auflauf präferierst, unter diesen 7 Aufläufen findest du bestimmt deinen ganz persönlichen Ofenhit.

1. Kartoffelauflauf

In eine Kastenform gehört Kuchenteig? Falsch! Wir haben darin einen Kartoffelauflauf gemacht, der dank Hackfleisch, Käse, Tomaten und Spinat nicht nur lecker schmeckt, sondern auch noch hammermäßig aussieht.

Hier findest du das Rezept für den Kartoffelauflauf.

2. Rosenkohl-Hack-Auflauf

„Iss deinen Rosenkohl!“ Eine oft gehörte Ermahnung am Mittagstisch, wenn Kinder mal wieder ihr Gemüse ignorieren. Doch mit dem diesem Auflauf dürfte verschmähter Rosenkohl der Vergangenheit angehören.

Hier findest du das Rezept für den Rosenkohl-Hack-Auflauf.

3. Gyros-Auflauf

Udo Jürgens besang seinerzeit den griechischen Wein. Im Gegensatz dazu wurde das Gyros weit weniger oft besungen – zu Unrecht! Denn in Anbetracht dieses Gyros-Auflaufs dürften die Lobeshymnen nicht so schnell verklingen.

Hier findest du das Rezept für den Gyros-Auflauf.

4. Hähnchentaschen-Auflauf

Lasagne ist ein italienischer Klassiker, der nicht nur ein Dauerbrenner auf Speisekarten von Restaurants ist, sondern auch gern im heimischen Ofen gebacken wird. Dieses Lasagnerezept unterscheidet sich insofern von dem italienischen Klassiker, als es sowohl auf Gehacktes als auch auf linear geschichtete Nudelplatten verzichtet – im Geschmack ist dieser besondere Auflauf aber mindestens genauso lecker, wenn nicht besser.

Hier findest du das Rezept für den Hähnchentaschen-Auflauf.

5. Aubergine-Hackfleisch-Auflauf

Schlitze in eine Aubergine schneiden, diese füllen und in einen Auflauf packen? Ja, das geht und das Ergebnis ist nicht nur ziemlich lecker, sondern sieht auch noch außergewöhnlich aus.

Hier findest du das Rezept für den Aubergine-Hackfleisch-Auflauf.

6. Käsefondue-Auflauf

Käsefondue ist vor allem in der Schweiz ein beliebtes Gericht. Aber auch hierzulande lieben es die Käse-Gourmets, Brotstücke in verschiedene Arten von geschmolzenem Käse zu tunken. Dieses Rezept vereint zwei Gerichte in einem: Es ist ein Käsefondue-Auflauf. Man kann nicht nur geröstete Brot-Sticks tief in Käse tunken, man hat ebenfalls ein Stück Auflauf mit Kartoffelbrei und Hackfleisch auf dem Teller. Ein wahres Meisterwerk der Kombi-Küche.

Hier findest du das Rezept für den Käsefondue-Auflauf.

7. Beef-Ribs-Kartoffelauflauf

Bist du ein richtiger Feinschmecker und stehst auf würziges Fleisch, erstklassige Kartoffeln und frisches Gemüse? Dann bist du bei diesem Auflauf genau richtig. Er bündelt ebendiese Zutaten, gehüllt in einen herrlichen, krossen Pastetenteig. Na, bekommst du schon Appetit? Dann erfährst du in diesem Rezept, wie du in deiner eigenen Küche Essen auf Sternekoch-Niveau zubereitest.

Hier findest du das Rezept für den Beef-Ribs-Kartoffelauflauf.

Möchtest du einen Hauch Griechenland schmecken, probiere dich an dem Gyros-Auflauf. Bleibst du aber lieber am italienischen Klassiker und versuchst dich an einer Lasagne-Variante? Dann ist der Hähnchentaschen-Auflauf die richtige Wahl. Wer traditionelle Hausmannskost bevorzugt, wird garantiert bei den übrigen Aufläufen fündig – die Experimentierfreudigen werden ihren Geschmack am Käsefondue-Auflauf finden. Ganz gleich, für welchen dieser Aufläufe du dich entscheidest, du wirst ganz bestimmt auf deine kulinarischen Kosten kommen.