Picknick-Ideen zum internationalen Tag des Picknicks: raus ins Grüne!

Heute ist der internationale Tag des Picknicks! Und auch, wenn das Wetter aktuell noch nicht ganz stabil ist, sodass wir nur bedingt in die Natur können, freuen wir uns schon, wenn der Sommer endlich richtig bei uns Einzug gehalten hat und uns mit schönstem Sonnenschein verwöhnt. Dann packen wir eine Decke ein und kreieren dank unserer besten Picknick-Ideen allerlei Leckereien, die unter freiem Himmel noch einmal viel besser schmecken.

Picknick-Ideen: die Ausstattung für ein gelungenes Picknick

Wer für ein Picknick ins Grüne ziehen möchte, sollte sich vorher über die richtige Ausstattung Gedanken machen. Dann kann man richtig entspannen und die vielen Köstlichkeiten genießen, die man zuvor zu Hause vorbereitet hat.

Die richtige Picknickdecke ist das A und O für den Ausflug in die Natur. Achte darauf, dass sie von unten beschichtet ist. So kannst du Schmutz besser entfernen und beim Sitzen auf der Erde ist es nicht ganz so kalt. Seid ihr früh unterwegs und die Wiesen noch feucht, schützt euch die Beschichtung vor nassen Hosen.

Achte bei deinem Picknickkorb darauf, dass er klug aufgeteilt ist und genügend Stauraum sowohl fürs Essen als auch für Besteck, Teller und Co. bietet. Mehrere Fächer sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt. Besonders praktisch sind Rucksäcke mit Kühlfunktion, die du mittlerweile in vielen Outdoor-Läden bekommst. Sie halten frische Gerichte sowie Getränke, Obst und Gemüse auch an warmen Tagen kalt.

Wir empfehlen Vorratsdosen mit festem Verschluss, in denen auch Salatdressings gut geschützt sind. Nur so kannst du die umgesetzten, leckeren Picknick-Ideen auch heil transportieren. Es wäre doch ärgerlich, wenn sich der halbe Inhalt deiner Speisen im Korb ausbreitet, weil deine Aufbewahrungsboxen nicht richtig schließen.

Picknickrezepte für das Essen im Grünen

Am besten eignet sich Fingerfood fürs Outdoor-Mahl. So sparst du dir nämlich Besteck, Gewicht und am Ende Abwasch. Aber das heißt nicht, dass du auf andere Leckereien verzichten musst! Wählst du beispielsweise Teller, Besteck und Tassen oder Gläser aus robustem Melamin, ist deine Ausstattung nicht zu schwer und kann beim nächsten Mal wiederverwendet werden. Verzichte wenn möglich auf Plastikgeschirr, denn es belastet die Umwelt. Ebenso wichtig: Denke an einen Müllbeutel, um deinen Picknickplatz so sauber zu hinterlassen, wie du ihn vorgefunden hast.

Picknick-Ideen für Sandwiches und Wraps machen Besteck zur Nebensache

Am besten isst es sich manchmal einfach mit den Händen! Dafür sind Sandwiches und Wraps ideal. Du kannst sie nach Lust und Laune belegen beziehungsweise befüllen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Verstaue sie für den Transport am besten in einer Dose mit Deckel, damit die kleinen Bauwerke nicht auseinanderfallen. Außerdem praktisch: Wickele das Fingerfood fest in Back- oder Butterbrotpapier ein. Dann schmecken diese zehn Picknick-Ideen besonders gut:

Suppen und Salate zum Mitnehmen

Kalte Speisen sind natürlich für ein Essen im Freien die erste Wahl. Sie müssen nicht noch einmal erwärmt werden und sind an heißen Tagen sowieso die bessere Wahl. Bei Salaten solltest du auf Picknick-Ideen setzen, die ohne grüne Blätter auskommen. Sie sind zart und für den Transport meist eher ungeeignet, da sie schnell matschig werden. Entscheidest du dich, eine Suppe einzupacken, wähle eine Gazpacho oder eine andere kalte Suppe. Wir empfehlen diese Rezepte:

Süße und salzige Snacks stillen den kleinen Hunger

Es muss beim Picknick nicht die eine Hauptspeise geben. Ganz im Gegenteil: Eine Auswahl kleiner Gerichte ist ideal, um viele hungrige Mäuler zu stillen und genügend Abwechslung zu bieten. So kann jeder Gast etwas zum Menü beisteuern und in der Mitte der Decke wird ein buntes Buffet aufgebaut. Probiere diese zehn Picknick-Ideen aus und lass dich von den folgenden Kleinigkeiten inspirieren:

Neben all dieser Picknick-Ideen dürfen natürlich Klassiker wie frisches Obst und Gemüse nicht fehlen. Auch leckere selbst gemachte Eistees oder Limonaden sollten einen Platz im Gepäck finden. Und dann heißt es: ab ins Grüne!